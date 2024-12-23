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Душечкин Гавриил Иосифов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Душечкин Гавриил Иосифов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
147-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
03.06.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
03.06.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Червяков Тимофей Саввич
Отец - Червяков Савва Прокопиев, крестьянин-солдат
Мать - Червякова Евгения Васильева
Воспр. - Душечкин Гавриил Иосифов, крестьянин-солдат
Воспр. - Косова Евдокия Семенова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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