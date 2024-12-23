Душечкин Гавриил Иосифов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Душечкин Гавриил Иосифов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 147-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 03.06.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин-солдат
- Дата крещения
- 03.06.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Червяков Тимофей Саввич
Отец - Червяков Савва Прокопиев, крестьянин-солдат
Мать - Червякова Евгения Васильева
Воспр. - Душечкин Гавриил Иосифов, крестьянин-солдат
Воспр. - Косова Евдокия Семенова, крестьянка
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.