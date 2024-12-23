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Горюнов Михаил Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горюнов Михаил Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
144-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.05.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат крестьянин
Дата крещения
22.05.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Жуков Игнатий Захарович
Отец - Жуков Захарий Федоров, запасной солдат-крестьянин
Мать - Жукова Агриппина Антонова
Воспр. - Горюнов Михаил Семенов, запасной солдат крестьянин
Воспр. - Жукова Феодосия Иванова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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