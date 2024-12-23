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Никольская Мария Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никольская Мария Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
143-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
сельского учителя жена вдова
Дата крещения
22.05.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Медведев Михаил Федорович
Отец - Медведев Федор Стефанов, мещанин г.Белева Тульской губ (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Медведева Мария Иванова
Воспр. - Никольская Мария Алексеева, сельского учителя жена вдова
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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