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Сизов Алексей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сизов Алексей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
143-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.05.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
22.05.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Медведев Михаил Федорович
Отец - Медведев Федор Стефанов, мещанин г.Белева Тульской губ (г. Белев, Стрелецкая вол., Белевский у., Тульская губ. )
Мать - Медведева Мария Иванова
Воспр. - Никольская Мария Алексеева, сельского учителя жена вдова
Воспр. - Сизов Алексей Павлов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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