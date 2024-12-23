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Москалев Никита Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалев Никита Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
137-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Козельска
Нас. Пункт приписки
г. Козельск, Калужская губ.
Дата крещения
05.05.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Москалев Николай Никитич
Отец - Москалев Никита Васильев, мещанин г.Козельска (г. Козельск, Калужская губ. )
Мать - Москалева Агрипина Никитина
Воспр. - Гуляев Михаил Гавриилов, крестьянин
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельского мещанина дочь девица (г. Козельск, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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