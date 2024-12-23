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Москалев Николай Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалев Николай Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
137-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
04.05.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
05.05.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Москалев Николай Никитич
Отец - Москалев Никита Васильев, мещанин г.Козельска (г. Козельск, Калужская губ. )
Мать - Москалева Агрипина Никитина
Воспр. - Гуляев Михаил Гавриилов, крестьянин
Воспр. - Москалева Мария Васильева, Козельского мещанина дочь девица (г. Козельск, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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