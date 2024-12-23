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Можайский Григорий Ильин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Можайский Григорий Ильин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
133-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.04.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
28.04.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Можайская Ирина Григорьевна
Отец - Можайский Григорий Ильин, крестьянин
Мать - Можайская Фекла Петрова
Воспр. - Косова Евфросинья Емелианова, крестьянка
Воспр. - Московцев Фаддей Федотов, крестьянин-солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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