Аксютин Матвей Егоров
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Аксютин Матвей Егоров
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 130-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 26.04.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 26.04.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 муж
Урожд. - Аксютин Иоанн Матвеевич
Отец - Аксютин Матвей Егоров, крестьянин
Мать - Аксютина Домника Петрова
Воспр. - Бобкова Дарья Иванова, крестьянка
Воспр. - Степаничев Филипп Тихонов, крестьянин
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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