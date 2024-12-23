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Гуляев Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
129-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.04.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Лихвин, живущий в Ханино
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
26.04.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Гуляев Василий Петрович
Отец - Гуляев Петр Алексеев, мещанин г.Лихвин, живущий в Ханино (г. Лихвин, Калужская губ. )
Мать - Гуляева Марья Алексеева
Воспр. - Клопова Елизавета Ипполитова, крестьянская дочь девица
Воспр. - Окоренков Константин Алексеев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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