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Абрамов Василий Афанасиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамов Василий Афанасиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
128-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
20.04.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.04.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Абрамов Василий Афанасиевич
Отец - Абрамов Афанасий Прокопиев, крестьянин
Мать - Абрамова Акилина Алексеева
Воспр. - Воробьев Антон Ефимов, крестьянин
Воспр. - Горюнова Васса Филиппова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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