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Кострюков Алексей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кострюков Алексей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
122-р
Роль персоны
Отец
Дата события
25.03.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.03.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Кострюкова Мария Алексеевна
Отец - Кострюков Алексей Павлов, крестьянин
Мать - Кострюкова Васса Иванова
Воспр. - Рытова Наталья Григорьева, крестьянка солдатка
Воспр. - Серегин Петр Георгиев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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