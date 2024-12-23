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Килейников Иван Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Килейников Иван Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
121-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
11.03.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
12.03.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Максимов Алексей Кириллович
Отец - Максимов Кирилл Иванов, крестьянин
Мать - Максимова Софья Петрова
Воспр. - Килейников Иван Иванов, крестьянин
Воспр. - Козлова Параскева Алексеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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