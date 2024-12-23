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Жучкова Дария Васильевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Жучкова Дария Васильевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
119-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
03.03.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Фетисово, Ясеновская вол., Одоевский у., Тульская губ.
Дата крещения
03.03.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 жен
Урожд. - Жучкова Дария Васильевна
Отец - Жучков Василий Захаров, крестьянин
Мать - Жучкова Соломония Алексеева
Воспр. - Козлов Петр Алексеев, крестьянин
Воспр. - Козлова Анна Яковлева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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