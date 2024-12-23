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Мефодина Татиана Ипполитова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мефодина Татиана Ипполитова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
118-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
26.02.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
26.02.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 11 муж
Урожд. - Щепочкин Герасим Митрофанович
Отец - Щепочкин Митрофан Макаров, крестьянин
Мать - Щепочкина Акилина Гаврилова
Воспр. - Давыдов Андрей Петров, крестьянин
Воспр. - Мефодина Татиана Ипполитова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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