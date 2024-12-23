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Ростиславова Акилина Артемиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ростиславова Акилина Артемиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
109-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.02.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
местного диакона жена
Дата крещения
04.02.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 7 жен
Урожд. - Федина Анна Евтихиевна
Отец - Федин Евтихий Яковлев, крестьянин-солдат
Мать - Федина Анна Семенова
Воспр. - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Воспр. - Ростиславова Акилина Артемиева, местного диакона жена
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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