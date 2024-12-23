Антошина Агафия Никитична
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Антошина Агафия Никитична
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 108-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 01.02.1899
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 02.02.1899
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 6 жен
Урожд. - Антошина Агафия Никитична
Отец - Антошин Никита Стефанов, крестьянин
Мать - Антошина Евдокия Егорова
Воспр. - Андреев Егор Васильев, крестьянин
Воспр. - Петрухина Анастасия Константинова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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