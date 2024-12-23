Маслов Никанор Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Никанор Никитин

Маслов Никанор Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслов Никанор Никитин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
102-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
18.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат крестьянин
Дата крещения
19.01.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Маслова Ксения Семеновна
Отец - Маслов Семен Кириллов, крестьянин
Мать - Маслова Параскева Ефимова
Воспр. - Маслов Никанор Никитин, солдат крестьянин
Воспр. - Маслова Ксения Иванова, крестьянка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.