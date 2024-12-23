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Маслова Ксения Семеновна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслова Ксения Семеновна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
102-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
18.01.1899
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.01.1899
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Михаил Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3309
Полная запись МК
Счёт родившихся: 2 жен
Урожд. - Маслова Ксения Семеновна
Отец - Маслов Семен Кириллов, крестьянин
Мать - Маслова Параскева Ефимова
Воспр. - Маслов Никанор Никитин, солдат крестьянин
Воспр. - Маслова Ксения Иванова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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