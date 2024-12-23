Сергей Як… — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Як…

Сергей Як…

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сергей Як…
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
95-р
Роль персоны
Отец
Дата события
26.01.1895
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
26.01.1895
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3294
Полная запись МК
Счёт родившихся: __?__
Урожд. - Анна
Отец - Сергей Як…, крестьянин
Мать - Матрона Еф…
Воспр. - утеряна страница
Воспр. - утеряна страница
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.