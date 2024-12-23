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Бобкова Пелагея Адрианова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобкова Пелагея Адрианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
93-р
Роль персоны
Мать
Дата события
22.01.1895
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
22.01.1895
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3294
Полная запись МК
Счёт родившихся: __?__
Урожд. - Бобков Иоанн Андреевич
Отец - Бобков Андрей Парфениев, крестьянин
Мать - Бобкова Пелагея Адрианова
Воспр. - утеряна страница
Воспр. - утеряна страница
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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