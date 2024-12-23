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Прасолов Родион Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Родион Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
85-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат из крестьян
Дата крещения
24.12.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Прасолова Анисия Андреевна
Отец - Прасолов Андрей Евфимиев, крестьянин
Мать - Прасолова Анна Львова
Воспр. - Митрева Екатерина Евдокимова, крестьянка
Воспр. - Прасолов Родион Егоров, запасной солдат из крестьян
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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