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Прасолов Евфимий Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Евфимий Никитин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
84-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.12.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
запасной солдат из крестьян
Дата крещения
13.12.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 муж
Урожд. - Маланьин Петр Николаевич
Отец - Маланьин Николай Стефанов, крестьянин
Мать - Маланьина Агапия Космина
Воспр. - Апухтина Пелагия Емелианова, солдатка
Воспр. - Прасолов Евфимий Никитин, запасной солдат из крестьян
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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