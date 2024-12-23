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Калиничев Даниил Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Калиничев Даниил Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
83-р
Роль персоны
Отец
Дата события
01.12.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат в запасе
Дата крещения
01.12.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 жен
Урожд. - Калиничева Анна Даниловна
Отец - Калиничев Даниил Григорьев, солдат в запасе
Мать - Калиничева Соломония Емелианова
Воспр. - Калиничев Архипп Андреев, крестьянин
Воспр. - Серегина Евдокия Даниилова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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