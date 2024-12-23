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Оскреткин Иван Петров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Оскреткин Иван Петров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
82-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.11.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.11.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Оскреткина Екатерина Ивановна
Отец - Оскреткин Иван Петров, крестьянин
Мать - Оскреткина Дарья Стефанова
Воспр. - Апухтина Агрипина Стефанова, крестьянка
Воспр. - Косарев Михаил Стефанов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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