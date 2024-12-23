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Оскреткина Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Оскреткина Екатерина Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
82-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Панкович, Перемышленская вол., Алексинский у., Тульская губ.
Дата крещения
24.11.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 38 жен
Урожд. - Оскреткина Екатерина Ивановна
Отец - Оскреткин Иван Петров, крестьянин
Мать - Оскреткина Дарья Стефанова
Воспр. - Апухтина Агрипина Стефанова, крестьянка
Воспр. - Косарев Михаил Стефанов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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