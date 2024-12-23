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Серегина Пелагия Павлова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегина Пелагия Павлова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
74-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.10.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
30.10.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 39 муж
Урожд. - Козлов Павел Тимофеевич
Отец - Козлов Тимофей Петров, крестьянин
Мать - Козлова Марина Михайлова
Воспр. - Серегина Пелагия Павлова, крестьянка
Воспр. - Щепочкин Андрей Андреев, солдат
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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