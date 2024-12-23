Федин Потап Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедин Потап Тимофеев

Федин Потап Тимофеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Федин Потап Тимофеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
68-р
Роль персоны
Отец
Дата события
23.09.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
24.09.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 36 муж
Урожд. - Федин Савва Потапович
Отец - Федин Потап Тимофеев, крестьянин
Мать - Федина Ольга Лазарева
Воспр. - Бобков Авраам Григорьев, крестьянин
Воспр. - Ивушкина Анна Семенова, солдатка
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.