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Косова Анна Андреевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косова Анна Андреевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
66-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
30.08.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.08.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 31 жен
Урожд. - Косова Анна Андреевна
Отец - Косов Андрей Федоров, крестьянин
Мать - Косова Евдокия Семенова
Воспр. - Дорхов Федор Семенов, крестьянин
Воспр. - Козлова Марья Дионисиева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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