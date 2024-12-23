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Прасолов Леонтий Никитин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Прасолов Леонтий Никитин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
65-р
Роль персоны
Отец
Дата события
27.08.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
28.08.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 35 муж
Урожд. - Прасолов Захарий Леонтьевич
Отец - Прасолов Леонтий Никитин, крестьянин
Мать - Прасолова Евдокия Алексеева
Воспр. - Горюнова Васса Филиппова, солдатка
Воспр. - Лукьянов Федор Федоров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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