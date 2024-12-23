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Воробьева Евдокия Гавриловна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьева Евдокия Гавриловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
59-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.07.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.07.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 28 жен
Урожд. - Воробьева Евдокия Гавриловна
Отец - Воробьев Гавриил Стефанов, крестьянин
Мать - Воробьева Евфимия Онисимова
Воспр. - Бобков Макар Ксенофонтов, крестьянин
Воспр. - Булкина Пелагия Стефанова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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