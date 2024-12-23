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Козлов Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлов Михаил Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
55-р
Роль персоны
Отец
Дата события
07.07.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
08.07.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 30 муж
Урожд. - Козлов Владимир Михайлович
Отец - Козлов Михаил Васильев, крестьянин
Мать - Козлова Параскева Алексеева
Воспр. - Костюнина Надежда Иларионова, крестьянка
Воспр. - Куненков Иван Макаров, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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