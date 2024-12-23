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Гуляев Михаил Гавриилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Михаил Гавриилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
51-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
28.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
29.06.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 жен
Урожд. - Колчугина Марфа Дмитриевна
Отец - Колчугин Димитрий Стефанов, крестьянин
Мать - Колчугина Марина Гаврилова
Воспр. - Гуляев Михаил Гавриилов, крестьянин
Воспр. - Федина Ольга Лазарева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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