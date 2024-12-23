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Кострюков Алексей Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Кострюков Алексей Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
49-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат-крестьянин
Дата крещения
23.06.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 29 муж
Урожд. - Кострюков Улиан Алексеевич
Отец - Кострюков Алексей Павлов, солдат-крестьянин
Мать - Кострюкова Васса Иоаннова
Воспр. - Серегин Петр Егоров, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Синичкина Домника Титова
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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