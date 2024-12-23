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Салохин Аввакум Григорьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Салохин Аввакум Григорьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
47-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин, c.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
19.06.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 20 жен
Урожд. - Зудина Агрипина Ивановна
Отец - Зудин Иоанн Федоров, крестьянин
Мать - Зудина Параскева Антонова
Воспр. - Ксения Евстафиева, крестьянка, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Салохин Аввакум Григорьев, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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