Бахмутова Пелагия Иларионова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Бахмутова Пелагия Иларионова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 46-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 09.06.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 10.06.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 19 жен
Урожд. - Бахмутова Акилина Васильевич
Отец - Бахмутов Василий Кириллов, крестьянин
Мать - Бахмутова Пелагия Иларионова
Воспр. - Апухтина Пелагия Емелианова, солдатка, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Бобков Филипп Антонов, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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