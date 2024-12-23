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Климова Евгения Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климова Евгения Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
44-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
05.06.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка, c.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.06.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 26 муж
Урожд. - Зудин Арсений Тихонович
Отец - Зудин Тихон Захаров, крестьянин
Мать - Зудина Ирина Егорова
Воспр. - Климов Михаил Алексеев, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Климова Евгения Иванова, крестьянка, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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