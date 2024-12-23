Белов Митрофан Георгиевич
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Белов Митрофан Георгиевич
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 41-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 28.05.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- с-цо Нижне-Касьяново, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 29.05.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Белов Митрофан Георгиевич
Отец - Белов Георгий Иоаннов, крестьянин
Мать - Белова Мария Димитриева
Воспр. - Гаврикова Феврония Евфимиева, солдатка, д. Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Дремин Стефан Георгиев, крестьянин, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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