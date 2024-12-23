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Белов Митрофан Георгиевич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Белов Митрофан Георгиевич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
41-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Нижне-Касьяново, Лосинская вол., Калужский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Белов Митрофан Георгиевич
Отец - Белов Георгий Иоаннов, крестьянин
Мать - Белова Мария Димитриева
Воспр. - Гаврикова Феврония Евфимиева, солдатка, д. Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Дремин Стефан Георгиев, крестьянин, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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