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Киреев Михаил Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреев Михаил Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
36-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
15.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин, с-ца Богданово
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
17.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Волкова Елена Спиридоновна
Отец - Волков Спиридон Павлов, крестьянин
Мать - Волкова Матрона Владимирова
Воспр. - Киреев Михаил Васильев, крестьянин, с-ца Богданово (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Серегина Матрона Сергеева, крестьянка, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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