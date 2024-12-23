Киреев Михаил Васильев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Киреев Михаил Васильев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 36-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 15.05.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин, с-ца Богданово
- Нас. Пункт приписки
- с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 17.05.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 17 жен
Урожд. - Волкова Елена Спиридоновна
Отец - Волков Спиридон Павлов, крестьянин
Мать - Волкова Матрона Владимирова
Воспр. - Киреев Михаил Васильев, крестьянин, с-ца Богданово (с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Серегина Матрона Сергеева, крестьянка, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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