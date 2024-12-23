Кирюшкина Параскева Максимова
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Кирюшкина Параскева Максимова
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 35-р
- Роль персоны
- Мать
- Дата события
- 13.05.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Дата крещения
- 14.05.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 жен
Урожд. - Кирюшкина Елена Ивановна
Отец - Кирюшкин Иоанн Яковлев, крестьянин
Мать - Кирюшкина Параскева Максимова
Воспр. - Кривцов Федор Захаров, крестьянин, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Софронова Домника Пахомова, крестьянка, д. Касторово (д. Касторово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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