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Чухнаков Василий Тихонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнаков Василий Тихонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
33-р
Роль персоны
Отец
Дата события
06.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
07.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 19 муж
Урожд. - Чухнаков Николай Васильевич
Отец - Чухнаков Василий Тихонов, крестьянин
Мать - Чухнакова Мавра Мокиева
Воспр. - Ивушкин Потапий Тимофеев, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Степаничева Агрипина Иванова, солдатка, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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