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Щепочкин Андрей Андреев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкин Андрей Андреев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
04.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат из крестьян, с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
05.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Семкин Исидор Иванович
Отец - Семкин Иоанн Федотов, крестьянин
Мать - Семкина Феодосия Сергеева
Воспр. - Семкина Марфа Тихонова, крестьянка, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Щепочкин Андрей Андреев, солдат из крестьян, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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