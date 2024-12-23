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Семкин Иоанн Федотов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Семкин Иоанн Федотов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
32-р
Роль персоны
Отец
Дата события
04.05.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
05.05.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 муж
Урожд. - Семкин Исидор Иванович
Отец - Семкин Иоанн Федотов, крестьянин
Мать - Семкина Феодосия Сергеева
Воспр. - Семкина Марфа Тихонова, крестьянка, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Щепочкин Андрей Андреев, солдат из крестьян, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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