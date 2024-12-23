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Трошин Максим Антонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Трошин Максим Антонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
29-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
29.04.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
солдат, д.Лисовая
Нас. Пункт приписки
д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
29.04.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Егоров Иоанн Михайлович
Отец - Егоров Михаил Тимофеев, крестьянин
Мать - Егорова Евдокия Васильева
Воспр. - Трошин Максим Антонов, солдат, д.Лисовая (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Якушина Матрона Васильева, крестьянка, д.Лисовой (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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