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Маслова Матрона Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Маслова Матрона Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
27-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.04.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка, д.Колонтаево
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.04.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 15 муж
Урожд. - Дорхов Георгий Петрович
Отец - Дорхов Петр Никифоров, крестьянин
Мать - Дорхова Агапия Матвеева
Воспр. - Дремин Стефан Георгиев, крестьянин, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Маслова Матрона Иванова, крестьянка, д.Колонтаево (д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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