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Платонова Варвара Мокиева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Платонова Варвара Мокиева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
26-р
Роль персоны
Мать
Дата события
19.04.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
19.04.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 12 жен
Урожд. - Платонова Александра Елисеевна
Отец - Платонов Елисей Емелианов, крестьянин
Мать - Платонова Варвара Мокиева
Воспр. - Кострюков Алексей Павлов, солдат из крестьян, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Чухнакова Анна Емелианова, солдатка, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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