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Головкина Акилина Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Головкина Акилина Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
20-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.03.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка девица, с.Русанова
Нас. Пункт приписки
с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.03.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 10 муж
Урожд. - Прасолов Гавриил Павлович
Отец - Прасолов Павел Трофимов, крестьянин
Мать - Прасолова Анна Никонова
Воспр. - Головкина Акилина Иванова, крестьянка девица, с.Русанова (с. Русаново, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Климов Хрисанф Павлов, солдат из крестьян, с.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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