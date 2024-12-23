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Килейников Иоанн Иоаннов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Килейников Иоанн Иоаннов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
12.03.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин, с.Марково
Нас. Пункт приписки
с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
12.03.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Максимова Дария Кирилловна
Отец - Максимов Кирилл Иоаннов, крестьянин
Мать - Максимова София Петрова
Воспр. - Килейников Иоанн Иоаннов, крестьянин, с.Марково (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Клейменова Варвара Афанасиева, мещанская девица, г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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