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Максимова София Петрова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Максимова София Петрова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
18-р
Роль персоны
Мать
Дата события
12.03.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
12.03.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Максимова Дария Кирилловна
Отец - Максимов Кирилл Иоаннов, крестьянин
Мать - Максимова София Петрова
Воспр. - Килейников Иоанн Иоаннов, крестьянин, с.Марково (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Клейменова Варвара Афанасиева, мещанская девица, г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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