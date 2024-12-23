Максимов Кирилл Иоаннов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Максимов Кирилл Иоаннов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 18-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 12.03.1894
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 12.03.1894
- Священнослужители
- Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Максимова Дария Кирилловна
Отец - Максимов Кирилл Иоаннов, крестьянин
Мать - Максимова София Петрова
Воспр. - Килейников Иоанн Иоаннов, крестьянин, с.Марково (с. Марково, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Клейменова Варвара Афанасиева, мещанская девица, г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
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