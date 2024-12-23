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Серегин Алексей Егоров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегин Алексей Егоров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
17-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
20.02.1894
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин, c.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
20.02.1894
Священнослужители
Священник Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов , Псаломщик Василий Соколов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3289
Полная запись МК
Счёт родившихся: 8 жен
Урожд. - Коткова Евдокия Ананиевна
Отец - Котков Ананий Федоров, крестьянин
Мать - Коткова Наталья Егорова
Воспр. - Панфилова Домника Афиногенова, крестьянка, д.Лисовой (д. Лисово, Лихвинский у., Калужская губ. )
Воспр. - Серегин Алексей Егоров, крестьянин, c.Ханино (с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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